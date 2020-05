Les tests sérologiques restent réservés à certains patients. Une erreur?

Il avait fallu attendre longtemps en Belgique pour y voir clair en matière de tests sérologiques. Alors que ceux-ci étaient disponibles en labos, qu'une biotech belge, Zentech en l'occurrence, en fabriquait, ils ne pouvaient être utilisés parce qu'aucune norme de remboursement n'avait encore été fixée par l'Inami. Ce problème-là est réglé et les critères de remboursement ont été déterminés .

Hors des critères?

Mais à la lecture de l'arrêté royal, l'Absym, Association belge des Syndicats médicaux, a tiqué . Oui, les tests existent, oui ils sont remboursés dans le cadre des critères fixés. Mais ils ne peuvent être effectués sur un patient qui ne répondrait pas à ceux-ci, même s'il paie de sa poche. Pourtant, il y a une demande dans la population de passer ce test, effectué par prise de sang et qui permet de vérifier si des anticorps contre le nouveau coronavirus ont été conçus. "Alors, soit le médecin ment, soit le patient ment pour passer le test? Cet arrêté royal nous demande d'approuver un mensonge délibéré" , c'est inacceptable, s'insurge Philippe Devos , président de l’Absym et chef des soins intensifs au CHC de Liège.

Et un cas précis se pose déjà. Un chauffeur de bus de la Stib est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile. Il avait été testé positif au Covid-19 quelques jours auparavant, mais ne présentait que peu de symptômes. Le personnel a été bouleversé par ce départ. Pour rassurer ses troupes, la Stib veut mettre en place une campagne de dépistage pour les collaborateurs qui le souhaitent. Mais c'est impossible, au regard de la loi. "La médecine du travail est soumise aux mêmes critères que tous les médecins", rappelle Philippe Devos."Si l'entreprise n'entre pas dans une catégorie définie, elle ne peut pas faire passer ce test à tous ses travailleurs, même si elle prend tout en charge. À moins de trouver un laboratoire et de conclure avec lui un accord, qui serait illégal. Ou de passer par l'Allemagne ou le Luxembourg. On sait que des particuliers ont passé la frontière pour faire le test dans un pays voisin qui n'applique pas les mêmes règles que nous."