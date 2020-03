Les tickets de concert seront-ils remboursés?

Qui dit phase 3, dit mesures d'urgence et confinement. Cela signifie entre autres: interdire les rassemblements même limités, fermer les écoles, les trains et bus à l'arrêt, interdiction dans certains cas de venir travailler, etc.

On imagine sans peine l'effet paralysant de telles mesures sur l'économie. Jusqu'ici, les pouvoirs publics avaient prévu de venir en aide aux entreprises les plus touchées en accordant des reports de versement de cotisations sociales et le droit au chômage temporaire pour cause de "force majeure". Pour certains secteurs, comme l'horeca, les conséquences de la crise sanitaire sont déjà très importantes. "Les hôtels bruxellois sont fort touchés", nous confirme Clarisse Ramakers, de l'Union des Classes Moyennes (UCM).