Les trois mesures attendues du Codeco

Les principaux ministres du gouvernement fédéral et les représentants des entités fédérées discuteront ce mardi après-midi, à 16h30, en comité de concertation (Codeco) pour examiner la situation sanitaire et décider de mesures pour tenter de freiner la reprise de la pandémie de Covid-19. Cette réunion virtuelle sera suivie d'une conférence de presse.

Trois mesures

• Masque. Le port du masque devrait être regénéralisé, dans les commerces et lieux publics. Cette mesure touchera principalement la Flandre, puisque la Wallonie et Bruxelles n'avaient pas assoupli cette règle le 1er octobre.

• Covid Safe Ticket. Un recours accru au Covid Safe Ticket (CST) sera discuté. Celui-ci est déjà largement d'application à Bruxelles (restaurants, salles de sport, musées, etc.) et le sera en Wallonie dès ce 1er novembre. En Flandre, il n'est exigé que pour les grands événements, 500 en intérieur et 750 en extérieur, mais la N-VA est réfractaire. La jauge pourrait passer à 50 en intérieur et 100 en extérieur. Certains préconisent le port du masque là où le CST est d'application, mais la mesure fait débat. Le secteur de la nuit, soumis au CST, se prête mal au respect du port du masque. Difficile donc d'imposer cette protection au théâtre, par exemple, et de laisser libres les fêtards des dancings...