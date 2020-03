Les universités achèveront l'année en mode virtuel

Défi technique

Examens en mode virtuel

En ce qui concerne l'organisation d'examens à distance, Benoît Raucent de l'UCLouvain affirme que plusieurs scénarios sont déjà sur la table. "Des systèmes de monitoring d'écran, afin de vérifier toutes les opérations réalisées sur un ordinateur, et d'autres éléments sont à l'étude. On avait déjà ces idées dans nos cartons, mais le passage à la pratique va être plus rapide que prévu. On va devoir aller plus loin et plus vite, mais nous serons prêts", conclut-il.