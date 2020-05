Les villes se préparent à l'afflux de chalands dans les zones commerçantes

Comment assurer la distanciation sociale dans les zones commerçantes à partir de ce lundi 11 mai? Deux sens de circulation dans la rue Neuve à Bruxelles, trottoirs à sens unique à Schaerbeek, rues piétonisées à Namur et stewards à Charleroi.

Jusqu'ici, les réouvertures de commerces tels que les pépinières ou les magasins de bricolage ont débouché sur de fortes affluences. Lundi prochain, c'est l'ensemble des magasins qui pourront de nouveau accueillir les clients. De quoi craindre un afflux massif? L'aspect inédit de cette situation ne permet pas de l'assurer, mais certaines villes prennent les devants pour éviter les effets de masse dans les artères commerçantes. C'est le cas de la Ville de Bruxelles où la rue Neuve sera divisée en deux axes de circulation piétonne avec la possibilité de changer de sens à certains endroits. Un marquage au sol donnera le sens de circulation et servira à gérer les files des magasins.

Du côté des Galeries royales Saint-Hubert, plusieurs enseignes de prestige parmi lesquels Dandoy pourront rouvrir ce 11 mai. En tenant compte de l'horeca qui reste fermé pour l'instant, environ 200 à 250 personnes pourront se trouver simultanément dans le splendide passage couvert. Là-bas, on mise sur l'originalité pour assurer la distanciation sociale. "Nous avons demandé à l'un de nos locataires, le créateur Jean-Paul Lespagnard de réaliser un marquage au sol qui prendra probablement la forme d'un damier. On fera respecter les règles en les présentant de manière ludique et créative", annonce Alexandre Grosjean, administrateur délégué de la société civile anonyme Galeries royales Saint-Hubert.