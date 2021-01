Les voyages touristiques sont dans le collimateur...

Après des jours d'atermoiement, une décision sur les voyages non essentiels devrait tomber. On se dirige vers une interdiction des déplacements à vocation touristique lors des vacances de Carnaval.

Cela fait déjà maintenant plusieurs semaines que de nombreux experts plaident pour une vraie limitation des voyages. Longtemps, le gouvernement Vivalidi a renâclé. "Je ne pourrais pas comprendre ce qui n'est pas clair quand on dit que c'est vivement déconseillé", lançait encore à la Chambre le Premier ministre Alexander De Croo. Mais visiblement, la pression est devenue telle que ça devrait changer avant la fin de la semaine.

"Il suffit dans la situation actuelle qu’il y ait une petite étincelle et ça s’enflamme de nouveau." Alexander De Croo Premier ministre

Pourtant, les chiffres de l'épidémie n'ont guère remué ces derniers jours. La Belgique reste bonne élève, même. Les contaminations tournent autour de la barre des 2.000 par jour, et sont juste en dessous de ce seuil pour la moyenne effectuée entre le 11 et le 17 janvier, avec 1.973 cas de Covid-19, soit une baisse de 6%. Entre le 14 et le 20 janvier, les hôpitaux ont admis en moyenne 123 nouveaux patients chaque jour (-2%). "Il suffit dans la situation actuelle qu’il y ait une petite étincelle et ça s’enflamme de nouveau", glissait mercredi soir Alexander De Croo, au JT de la RTBF.

Les variants se répandent

44 contaminations 44 contaminations au Covid-19 dues au variant britannique du virus ont été détectées dans une maison de repos namuroise

Les fameux variants étrangers pourraient être cette étincelle, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Ils ont déjà été détectés dans des tests sur des personnes résidant en Belgique. Ainsi, mercredi, on apprenait que 44 contaminations au Covid-19 dans une maison de repos namuroise étaient toutes dues au variant britannique du virus.

Le gouvernement fédéral argumentait jusqu'ici qu'il préférait qu'une décision sur les voyages soit prise au niveau européen et non belgo-belge. Ça tombe bien, ce jeudi soir, les chefs d'État et de gouvernement européens réexamineront leur approche de la pandémie. Au menu: la campagne de vaccination, la stratégie de test, les voyages, le certificat de vaccination.

Un comité ministériel restreint avait déjà examiné lundi d'éventuelles nouvelles mesures pour freiner l'arrivée des différents variants. Mais il n'avait rien décidé, reportant toute nouvelle résolution à la fin de semaine, après le sommet européen et après concertation avec les entités fédérées, lors d'un comité de concertation ce vendredi. Pour l'instant, les tests et la quarantaine ne sont pas obligatoires pour les personnes qui ont séjourné à l'étranger pendant moins de 48 heures ou qui sont restées dans notre pays pendant moins de 48 heures.

Interdiction temporaire et ciblée

"Le faire au niveau européen c’est mieux, mais basé sur la discussion européenne de demain je ferai une proposition au comité de concertation de vendredi", déclarait mercredi le Premier ministre sur la Une. Donc, le Premier ministre Alexander De Croo semble avoir cette fois arrêté un point de vue clair: il plaidera une interdiction temporaire et ciblée des voyages non essentiels lors de ce sommet.

"Ça ne veut pas dire qu’on ferme les frontières, ni que les transfrontaliers ne peuvent pas continuer à aller travailler de l’autre côté de la frontière." Alexander De Croo

Il est donc désormais sérieusement question d'interdire, et non plus de "vivement déconseiller", les voyages non essentiels. Restera à cerner ce qu'est un voyage essentiel. Lors du premier confinement, une telle interdiction avait déjà été édictée avec plusieurs exceptions (raisons humanitaire,s professionnelles...).

On vise cette fois clairement les voyages touristiques. Notamment les séjours de ski. Les voyages professionnels resteraient autorisés. "Il faut être clair, ça ne veut pas dire qu’on ferme les frontières, ni que les transfrontaliers ne peuvent pas continuer à aller travailler de l’autre côté de la frontière. Les voyages qui ne sont pas essentiels, ceux dont on peut se passer comme le tourisme, clairement on ne peut plus prendre ce risque-là", a expliqué le Premier ministre.

Lors des vacances de Carnaval

Mais quand interdirait-on ces voyages? L'idée que défend Alexander De Croo, c'est une interdiction lors des vacances de Carnaval.

A lire | 10 questions pour les voyageurs revenant de zone rouge

Qu'en pense-t-on du côté des entités fédérées? Cela fait une semaine que la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale a estimé que ce serait "la prudence même" d'interdire les voyages non essentiels. En Flandre, le ministre-président Jan Jambon (N-VA) se montre favorable à l'idée, de mmême que le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke (CD&V).