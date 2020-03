Look&Fin suspend les remboursements pour les PME les plus touchées

La plateforme de financement participatif Look&Fin, qui privilégié les prêts ("crowdlending") plutôt que les investissements en actions, a pris une mesure d'accompagnement d'urgence en faveur des entreprises de son portefeuille les plus touchées par la crise. Elle leur accordera une suspension de leurs remboursements pour une période maximale de six mois . La suspension portera sur le remboursement en capital pour la plupart, mais pourra également porter sur les intérêts dans les cas les plus difficiles.

La plateforme a consulté l'ensemble de ses prêteurs: 98% d'entre eux ont voté en faveur de la mesure. "Comme on modifie les droits des prêteurs, il nous fallait leur approbation au préalable", relève Frédéric Lévy Morelle, fondateur et CEO de Look&Fin. "Il nous faut une majorité simple dans chaque dossier: concrètement, on recontactera les 2% ayant voté 'non' pour chaque entreprise où ils sont impliqués, de sorte qu'ils auront l'occasion d'encore donner leur aval, mais il y aura même sans cela beaucoup de chance qu'on ait une majorité."