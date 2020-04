Louvain et son écosystème scientifique en première ligne face au Covid-19

Depuis le début de la période de confinement, Louvain s’est distingué en étant en première ligne de la lutte face au coronavirus dans plusieurs domaines clés. Le résultat d'une stratégie entamée depuis plus de 10 ans.

De l’hôpital universitaire aux entreprises et start-ups de pointe en passant par les initiatives locales répliquées ailleurs ensuite, Louvain est citée en exemple. Ce positionnement avantageux ne doit rien au hasard et est le résultat d’un programme rassemblant tous les acteurs clés de la ville depuis de nombreuses années.

"Nous sommes là pour amplifier les connexions entre les différents acteurs", nous explique Johan Merlevede à la tête Leuven MindGate qui coordonne l’écosystème louvaniste qui comprend l’université, les autorités locales, les entreprises, les start-ups technologiques et médicales et l’hôpital universitaire, pour ne citer que les acteurs les plus importants.

"Notre organisation a été créée pour contribuer à l’internationalisation de la région et mettre en avant les forces régionales. Ce qui rend l’écosystème de Louvain unique, ce sont liens étroits entre les différents acteurs. Ce n'est pas un hasard si des entreprises et scientifiques de Louvain se retrouvent en première ligne aujourd'hui", explique Johan Merlevede.

Créer une alchimie vertueuse

"Ce à quoi nous assistons aujourd’hui est le résultat de 50 ans de soutien à l’innovation." Koenraad Debackere Directeur général de la KU Leuven

Car ce n’est pas tout de disposer d’un hôpital universitaire de pointe, d'une université et d'entreprises technologiques, encore faut-il les faire travailler ensemble et créer une alchimie vertueuse. La crise du coronavirus a ainsi mis en lumière des acteurs moins connus de la ville comme les spécialistes de l’impression 3D Materialise qui ont développé une poignée en 3D pour empêcher la propagation du virus. On a aussi découvert que Louvain disposait d’un superordinateur (l’équivalent de mille ordinateurs) au sein du bien nommé "Flemish Supercomputer Center". Il est destiné aux scientifiques qui l’utilisent actuellement pour tenter de trouver des solutions et de les modéliser rapidement.

Autre lieu éminemment scientifique que la crise a mis en lumière: L'Institut Rega. Il s’agit d’un institut de recherche scientifique affilié à la KU Leuven et spécialisé en virologie. L’institut travaille sur un médicament 7 jours sur 7 depuis le début de l’épidémie. Tout cela se déroule dans un laboratoire entièrement automatisé où des robots peuvent tester des milliers de molécules à une vitesse fulgurante. Il ne faudrait pas oublier de citer l’imec, la référence flamande en matière d’innovation qui accompagne et crée chaque année des start-ups innovantes dont certaines d’entre elles se montrent particulièrement pertinentes en ces temps de crise sanitaire, notamment dans le domaine médical.

Stimuler l'innovation avec des moyens financiers

Vue en plein écran Materialise, société d'impression 3D basée à Louvain, a créé un instrument permettant de ne pas devoir toucher les poignées de porte. ©BELGA

"Les écosystèmes florissants sont généralement ceux à taille humaine. Ici, il n’est pas rare que le directeur de l’université appelle directement le bourgmestre", nous confie Merlevede de Leuven MindGate. En parlant du loup, le professeur Koenraad Debackere, directeur général de la KU Leuven est au bout du fil entre deux réunions de coordination et des appels concernant sont futur à la présidence de la banque KBC. "Ce à quoi nous assistons aujourd’hui est le résultat de 50 ans de soutien à l’innovation." Dans l’écosystème louvaniste, la pierre angulaire est clairement l’université: "On joue notre rôle à différents niveaux, pour la recherche avec l’institut Riga qui est reconnu internationalement pour son expertise en virologie, la cellule de transfert technologique, les projets avec les entreprises et les start-ups. Depuis 20 ans, l’université est le moteur de l'écosystème."

Tout ça ne peut pas se faire sans moyens, il a donc aussi fallu créer un écosystème financier ad hoc. "On a par exemple créé avec KBC et BNP Paribas Fortis un fonds d’investissement en 'seed capital' qui nous permet d’investir dans des entreprises de type spin-off au départ de leur activité", explique Koenraad Debackere.

L’université a ainsi investi près de 15 millions d’euros dans des spin-offs sur les 10 dernières années. Il s’agit d’un montant important, mais qui n’est rien par rapport au montant investi par les investisseurs externes attirés par l’écosystème sur la même période: 1,1 milliard d’euros.