Lufthansa promet une croissance sur l'Amérique et l'Afrique pour Brussels Airlines

Sous les feux des projecteurs avec son lourd plan social et sa demande d'aide d'État, Brussels Airlines essaye de rassurer personnel et gouvernement. Elle a présenté un plan de développement à long terme au personnel, dont L'Echo a pris connaissance.

Pour la période 2023-2026, Lufthansa estime que Brussels Airlines est idéalement placée pour les marchés américain et africain notamment grâce à l'acquisition d'A321XLR, ces monocouloirs capables de couvrir de longues distances. D'ici 2026, Brussels Airlines ambitionne, en plus de ses destinations actuelles, de desservir Boston à raison de 6 vols par semaine, d'établir une connexion quotidienne vers Newark, mais aussi de voler sur Nairobi, Kilimandjaro et Miami.