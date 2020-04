Maisons de repos, en première ligne mais délaissées

Le personnel des maisons de repos est exemplaire. Avec des moyens limités et la peur au ventre, il se démène chaque jour pour accompagner au mieux nos séniors. Ses efforts méritent d'être salués au même titre que ceux des soignants actifs dans les hôpitaux d'Arlon à Knokke.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, plus de 40% des décès sont survenus dans des maisons de repos. En première ligne, ce secteur a longtemps été délaissé par les autorités. Malgré ses appels répétés, le matériel de protection et de dépistage, pourtant indispensable, n'y a été livré qu'au compte-gouttes, quand il l'a été... Sans les initiatives de groupes privés et de CPAS, qui n'ont pas hésité à explorer tous les réseaux possibles pour s'approvisionner, la situation serait pire encore.