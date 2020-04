Malgré le coronavirus, BNP Paribas entend choyer ses actionnaires...

Contrairement à ses principaux concurrents et en dépit de la demande des régulateurs, BNP Paribas compte verser les dividendes de l'année 2019 à ses actionnaires. L'État belge, son plus gros actionnaire, s'y oppose, mais ne dispose d'aucun moyen pour imposer un veto.

Jeudi, alors que la Société Générale et Natixis annonçaient suivre les recommandations de la Banque centrale européenne (BCE) et suspendre le versement de dividendes jusqu’à l’automne prochain, on apprenait via De Standaard que BNP Paribas entendait faire remonter 1,9 milliard d’euros de bénéfices vers Paris depuis sa filiale belge BNPPFortis.