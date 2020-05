Malgré les aides, 1 million d'emplois restent à risque en Belgique

Quel sera l’effet des aides publiques sur les entreprises et sur leurs emplois? Selon les estimations de Graydon, sur 3,45 millions d'emplois dans le privé, 1,7 million se trouvait dans la zone la plus dangereuse avant les aides. Des aides qui ont permis de réduire ce chiffre à 1 million.

Les aides fédérales et régionales auront un gros impact sur les entreprises touchées de plein fouet par la crise. Sur une population totale de 1,34 million d’entreprises (unipersonnelles inclues), elles vont en faire sortir 181.000 de la zone la plus dangereuse, selon les estimations de Graydon, le spécialiste de l’analyse des données d’affaires qui a élaboré ses calculs sur la période de la mi-mars au 3 mai (50 jours). Graydon a classé l’ensemble des entreprises du pays. Son approche riche en nuances peut être résumée en trois groupes: les sociétés en graves difficultés du fait de la crise, avec risque de faillite, celles qui sont relativement impactées, et celles qui sont suffisamment solides.