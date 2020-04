Manque de solidarité

La BCE et les dividendes des banques.

Il y a une certaine indécence à parler de dividendes bancaires alors que le coronavirus continue à faire de nombreuses victimes et que le personnel soignant est chaque jour mis à rude contribution.

Dans le contexte de cette crise sanitaire qui s’est transformée en crise économique et financière, la Banque centrale européenne (BCE) a émis une recommandation plutôt raisonnable. Les banques sont invitées à ne pas payer de dividendes pour les années 2019 et 2020, et cela au moins jusqu’au début du mois d’octobre.

Le capital ainsi conservé permettra de mieux soutenir les ménages, les PME et les grandes entreprises et d’absorber d’éventuelles pertes. Car, oui, il y aura sans doute des pertes.

Quand le régulateur effectue une recommandation, le secteur bancaire doit faire preuve de solidarité et ne pas agir en ordre dispersé.

Alors, on sait parfaitement bien que les banques souffrent déjà des taux d’intérêt négatifs, que les cours des actions ont été littéralement matraqués en bourse et que le dividende est sans doute le dernier moyen de récompenser des actionnaires patients.

Mais ici, nous sommes plongés dans une crise d’une ampleur inconnue. Quand le régulateur des banques, la BCE, recommande à l'ensemble du secteur de mettre en place une mesure de bon sens, il est nécessaire de serrer les rangs et de prendre de la hauteur.

Lorsque l'on demande à la population de respecter le confinement, on espère qu’elle ne réagira pas en ordre dispersé. C’est une question de responsabilité. Il en va de même ici. Les banques KBC et ING l’ont bien compris, se pliant à la décision du régulateur. Et sauf surprise, la banque Belfius devrait les imiter.