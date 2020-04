Marc Van Beneden, notaire: "Trop d'insécurité peut vraiment plomber le marché immobilier résidentiel"

On suivra, promis. Et le vendeur?

Je pense pouvoir me prononcer en deux temps, sur deux types de biens. L’immobilier de luxe, tout d'abord: il va voir ses prix chuter, comme après la crise de 2008. Soit le vendeur acceptera de négocier à la baisse pour finaliser la vente rapidement, soit il préférera attendre que ça remonte et ralentira l’activité sur ce segment de niche. De manière plus générale, sur le marché ordinaire qui concerne le logement principal de la plupart des Belges, je pense que, si les taux d’intérêt restent stables (+-1,5 %), le marché va sans doute se normaliser, voire se relancer. Mais si on élargit un peu le spectre des acquéreurs potentiels, je ressens de plus en plus – y compris en étude - que cette crise va progressivement mettre les deux parties devant leurs responsabilités, avec des questions basiques et saines: "Vais-je garder mon emploi? Mon entreprise va-t-elle survivre? A quel prix pour moi? Mon couple va-t-il sortir indemne de 2 mois de confinement?" Il est quasi certain qu’une accumulation de réponses négatives chez trop de candidats potentiels à une transaction immobilière fera tousser le marché immobilier durant plusieurs mois.