Masques en tissu: la grande débrouille des bourgmestres...

Le gouvernement fédéral cogite sur les masques en tissu. Comment les rendre accessibles à tous les citoyens? De nombreux bourgmestres ont pris les devants et lancé leurs propres commandes.

Le déconfinement va passer par plusieurs mesures de prudence: distanciation sociale, tests, tracing et masques. La première de ces stratégies est évidemment la plus facile à faire appliquer, ne nécessitant aucun matériel, juste de la bonne volonté.

Pour les tests, on a vu - et on voit toujours - à quel point c'est difficile non seulement d'obtenir le matériel et les composants, mais aussi de faire réaliser toute l'opération. Pour le tracing, le gouvernement doit arrêter un plan qui allie efficacité et respect de la vie privée, trouver le personnel et les outils technologiques. Difficile d'imaginer que ces deux dispositifs soient fin prêts dans moins de deux semaines.

Bloquer les postillons

Il reste donc les masques. Longtemps, et pas qu'en Belgique, les politiques, confrontés de toute façon à la pénurie, ont répété que le masque n'était pas utile à la population. Les experts, eux, tergiversaient, certains y voyant un moyen certes imparfait, mais doté néanmoins d'une certaine efficacité dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Principalement, il bloque les postillons, vecteurs du virus.

"Aucune décision n'a encore été prise." Cabinet de Koen Geens

Et puis, la semaine dernière, changement net de cap: Sophie Wilmès a expliqué que le port du masque sera encouragé, mais pas obligatoire, la protection en tissu étant citée comme possibilité. Le 14 avril, les choses ont encore pris une autre tournure quand on a appris que Koen Geens avait notamment réuni les trois associations des villes et des communes (Brulocalis, l'UVCW et la VVSG) afin de discuter du dossier "community masks". Mais depuis lors, les communes ne savent pas toujours pas quel va être leur rôle. Le cabinet de Koen Geens nous l'a encore confirmé ce mardi matin: "ces discussions ont été lancées à la demande du gouvernement, aucune décision n'a encore été prise", selon la porte-parole du ministre.

"Le Fédéral reste vague, la Région nous encourage à nous débrouiller. Mais nous, les bourgmestres, sommes en première ligne." Benoît Cerexhe Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre

Marchés publics, bénévoles...

Or, ça urge, le 3 mai approche et on n'a pas tous une voisine couturière. "L'initiative aurait dû venir d'en haut", râle Benoît Cerexhe (cdH), maïeur de Woluwe-Saint-Pierre. De très nombreux bourgmestres ont donc pris le taureau par les cornes. Certains ont lancé des commandes de masques, d'autres des appels à des couturières ou à des bénévoles. Parfois un mix des trois méthodes. C'est la débrouille. A qui distribuer ses masques, comment, combien... "Le Fédéral reste vague, la Région nous encourage à nous débrouiller. Mais nous, les bourgmestres, sommes en première ligne. Quand on commencera à déconfiner, vers qui va se tourner la population?", s'exclame Benoît Cerexhe, qui a passé un marché public, en plus de faire appel à des bénévoles. Objectif: offrir 40.000 masques, un par habitant.

"Nous étalerons la distribution sur deux ou trois jours, par ordre alphabétique selon des plages horaires." Ridouane Chahid Bourgmestre d'Evere

A Evere, Ridouane Chahid va commander 100.000 masques. "Ma commune compte 43.000 habitants. Nous souhaitons offrir deux masques par personne, ainsi qu'aux enfants qui fréquentent nos écoles, même s'ils ne sont pas d'Evere."