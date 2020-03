Message aux politiques: dépassez-vous!

Le coronavirus a tout supplanté, l'urgence impose l'action. On a basculé dans la gestion de crise et, dans cet exercice-là, le Belge est en général plutôt bon. On monitore, on écoute les experts, on prend des mesures graduelles, on mesure ses propos pour ne pas ajouter à la tension ambiante. Et au passage on rappelle à tout le monde (et peut-être même à soi-même) qu'on est encore capable de tout cela.