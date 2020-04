Michel Croisé, président de Sodexo Benelux: "Nous n'avons pas été programmés pour ne communiquer que par clavier"

Michel Croisé, le patron "bénéluxien" du groupe de services aux collectivités Sodexo, insiste sur l’importance de la voix, de la présence et de la condition physique. Plus de la moitié de ses équipes travaillent toujours, notamment dans les hôpitaux et les maisons de repos.

Que la crise actuelle va changer nos habitudes de travail, Michel Croisé en est convaincu. "On fera plus de télétravail qu’avant, mais on ne va pas non plus passer en télétravail permanent, car la socialisation restera très importante", prédit le président du groupe de restauration collective Sodexo pour le Benelux. "On voit lors des réunions qu’on tient en vidéoconférence que nos collaborateurs ont aussi besoin de présence physique. On se rend compte qu’on a vraiment besoin de ces contacts et que le digital a lui aussi ses limites."

"Nous sommes des mammifères qui n’avons pas été programmés pour ne communiquer que via clavier; la voix, ça fonctionne mieux", enchaîne le dirigeant. "Il faut remettre les choses à leur juste place."

Commencer par méditer

Michel Croisé commence lui-même chacune de ses journées par une séance de méditation. "Cela me permet de rester ancré dans l’instant présent", explique ce kinésithérapeute de formation. Il entre ensuite en télétravail, en observant un rituel bien établi: bien qu’il ait un rythme de (télé)réunions quotidiennes élevé, il se ménage entre chacune d’elles un quart d’heure de pause, pour régler d’autres choses. Il réserve également quelques créneaux pour les rapports avec ses collaborateurs directs. Il voit beaucoup de monde, puisque certaines de ces vidéo-conférences rassemblent jusqu’à cinquante personnes.

Comme tous ses collaborateurs qui peuvent le faire, il se cantonne au télétravail. Il lui faut toutefois passer de temps en temps au siège de Sodexo, pour signer des documents. Il lui arrive aussi de devoir tenir une séance de son comité de direction au bureau: cela se déroule dans une grande salle, avec de la distance entre les participants.

Il faut dire que son groupe est au four et au moulin face à la pandémie. Si quelque 1.500 personnes sur les 4.000 qu'il emploie en Belgique sont en chômage temporaire, les autres en ont plein les mains. 55% des sites où ils servent des repas et offrent des services complémentaires sont toujours ouverts, dont 30 hôpitaux et 150 maisons de repos et de soins. Ils assurent aussi le service dans des administrations, des prisons et une série d’entreprises qui tournent encore.

Deux capsules vidéo par semaine

À son appartement, au cœur de Bruxelles, Michel Croisé partage l’espace avec sa compagne. "J’ai mon bureau et la bibliothèque, elle a son domaine, on peut vivre harmonieusement sans se marcher sur les pieds." Ils font leurs courses à pied dans le quartier autour de Sainte-Catherine. "Je marche 30 à 60 minutes par jour. Le week-end, je me promène dans le centre avec mon épouse. Samedi dernier, nous étions les seuls passants dans la Galerie de la Reine! C’est interpellant, de découvrir le centre-ville aussi vide."