Mobilisation populaire

Plus de deux mois plus tard, une initiative est enfin sur la table. Mais le Fédéral, toujours penché sur le cas Brussels Airlines, étant plutôt en "stand-by", ce sont les Régions qui ont pris la main. Et la Flandre a réussi ici à prendre de court tant Bruxelles que la Wallonie. Cette dernière devrait sortir du bois cette semaine. C’est une excellente nouvelle. Car l’urgence est là. Nos entreprises ont besoin de consolider leurs fonds propres et de trouver des moyens de se relancer après ces longues semaines de confinement.