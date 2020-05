Nathalie Muylle veut permettre le chômage temporaire jusqu'au 1er septembre

► Le voyagiste Corendon estime que les prix du secteur vont fortement baisser l'année prochaine, en raison de la baisse des prix des hôtels et du carburant. "Nous prévoyons des diminutions de 10% ou plus", a indiqué la porte-parole du groupe, Audrey Denkelaar. Le tour opérateur TUI ne s'attend pas non plus à ce que les prix des voyages augmentent au cours des prochaines saisons. "Cela est dû à plusieurs facteurs, dont la demande plus limitée pour de nombreuses destinations et le prix moins élevé du carburant", a déclaré le porte-parole de TUI, Piet Demeyere.