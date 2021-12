Neuf entreprises lancent la vaccination sur leur lieu de travail

Neuf sociétés belges prennent part à un projet pilote qui vise à proposer la vaccination contre le coronavirus sur le lieu de travail . Ce dispositif, opérationnel dès cette semaine, a été déployé sous l'impulsion de la Task Force Vaccination , et sur base d’une concertation avec le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travai l, où siègent les partenaires sociaux.

En rendant possible la primo-vaccination et la vaccination de rappel sur le lieu de travail, les autorités entendent contribuer au renforcement rapide de la protection individuelle et collective.

Le projet ambitionne d ’alléger la charge de travail des centres de vaccination d'une part, et d’ accélérer l’administration de la dose de rappel aux adultes concernés, d'autre part. "En rendant possible tant la primo-vaccination que la vaccination de rappel sur le lieu de travail, les autorités entendent ainsi contribuer au renforcement rapide de la protection individuelle et collective ", peut-on lire dans un communiqué.

Les établissements, établis en Wallonie (GSK), à Bruxelles (Solvay) et en Flandre (Aperam, BASF, Arcelor, Janssen Pharmaceutica, SCK, Agfa et Evonik) ont été sélectionnés sur base volontaire et selon différents critères: ils comptent un minimum de 1.000 travailleurs et ne pratiquent pas le télétravail. Toutes les entreprises disposent également de leur propre service de médecine interne du travail, qui invitera les employés à se faire vacciner avant de vérifier leur statut vaccinal.