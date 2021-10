Nos hôpitaux sont-ils prêts pour une 4e vague?...

Les hôpitaux sont-ils à nouveau prêts au combat? À la clinique Saint-Jean de Bruxelles , l'unité covid balance entre 15 et 25 patients depuis fin août. En cette fin de semaine, il y en a 20, dont 6 en soins intensifs. Tout à fait gérable , mais on se prépare...

Du côté du groupe hospitalier Epicura (Ath, Baudour, Hornu) , il n'y a plus aucun malade du covid en soins intensifs depuis plusieurs jours. Il y en reste dix en chambre classique, un chiffre en "légère hausse" en une semaine. "Mais on se tient en alerte", prévient Manon Le Boulangé, la porte-parole.

De l'autre côté de la Wallonie, à la clinique MontLégia de Liège , le ton est moins serein. On frôle déjà la surcharge , avec vingt patients covid, dont dix en soins intensifs, ce qui est comparable au pic de la deuxième vague. Eddy Lambert, le responsable de la communication, commente: "Ajoutez à cela un service déjà bien rempli comme toujours en cette saison avec notamment les maladies respiratoires , un problème structurel de manque de personnel et l'absence temporaire de dix infirmières qui doivent garder leurs enfants à cause de cas de covid à l'école!" Voilà un hôpital bien représentatif des maux qui rongent le système hospitalier belge.

Absences temporaires et pénurie structurelle

"L'absentéisme est juste un peu plus élevé que d'habitude", analyse Yves Smeets, le CEO de Santhea, la fédération qui représente notamment la moitié des lits hospitaliers wallons et bruxellois. "À cause des quarantaines de retour de vacances, de symptômes de covid... mais rien de très marquant. Il y a surtout une pénurie qui dure depuis des années. Grâce au fond Blouses blanches, il y a des moyens pour engager, mais engager qui?" Les causes, on les connaît: manque d'attractivité du métier d'infirmière, passage des études à 4 ans...