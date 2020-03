"Nous sommes en guerre" face au coronavirus, selon Emmanuel Macron

Ce soir, le président de la République française a annoncé des mesures plus strictes pour réduire les déplacements dès mercredi pendant 15 jours au moins. Le bilan a grimpé ce lundi à 148 morts, avec une hausse exponentielle des cas de contamination, à plus de 6000.

"Nous sommes en guerre." C'est avec ces mots qu'il a martelés plusieurs fois qu'Emmanuel Macron a confirmé un durcissement des mesures de lutte contre l'épidémie. Le président de la République a annoncé que dès demain midi et pour 15 jours au moins, "nos déplacements seront très fortement réduit," a-t-il affirmé. "Les regroupements extérieurs ne seront plus permis, les réunions familiales, retrouver ses amis dans un parc, dans la rue, ne sera plus possible: il s'agit de limiter les contacts au maximum au delà du foyer," a-t-il détaillé sans prononcer le mot "confinement" dans les médias toute la journée.

"Partout sur le territoire français, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires, pour faire ses courses, en respectant les distances, pour se soigner, pour aller travailler," a-t-il ajouté. "Toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance. Et quand cela ne sera possible, elles devront adapter leur organisation," a encore précisé le chef de l'Etat, indiquant que "toute infraction sera sanctionnée," comme c'est le cas en Italie. Il a précisé que les modalités seraient livrées par le gouvernement d'ici les prochaines heures.

Emmanuel Macron a également indiqué que les masques de protection seront désormais réservés en priorité pour l'hôpital, la médecine de ville et de campagne et en particulier les généralistes et les infirmières. Dès mercredi, taxis et hôtels pourront être mobilisés pour les soignants. "L'État paiera," a insisté le président. "Les armées apporteront aussi leur concours pour déplacer les malades les plus infectés et réduire la congestion," a-t-il assuré.