Nouveau dispositif contre les investissements étrangers hostiles

En préambule, on peut y lire ceci: "Les États membres constatent de plus en plus d’acquisitions par des entreprises étrangères publiques ou par des entreprises gérées par les pouvoirs publics et ce, non pas tant pour des raisons économiques que pour des raisons stratégiques et politiques. Des pays tiers veulent ainsi acquérir de l’influence sur nos entreprises par le biais d’activités cruciales pour notre sécurité et notre ordre public..."