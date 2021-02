Nouvelle méthode de déconfinement: le budget

La stratégie des experts pour déconfiner consisterait en l'attribution d'un score à chaque activité et la fixation d'un budget selon la situation sanitaire.

Vendredi prochain, le 26 février un comité de concertation sera organisé. Il est très attendu. Les indicateurs de l'épidémie sont globalement orientés à la baisse et la 3e vague redoutée n'a pas déferlé sur le pays. Par ailleurs, la crispation est de plus en plus palpable dans de nombreux groupes de la population, comme les jeunes ou les secteurs économiques qui n'ont encore reçu aucune perspective. Bref, on attend de ce prochain Codeco des assouplissements pour certains (les jeunes, les activités en extérieurs comme le sport et certains événements culturels) et des perspectives pour d'autres (l'horeca principalement).

Plus la situation sanitaire serait bonne, plus le budget serait large.

Les experts chargés de la stratégie de sortie et regroupés dans le Gems travaillent à un plan de déconfinement progressif. Ils veulent introduire un système dans lequel ils détermineront le risque d'un assouplissement, mais en laissant au monde politique la responsabilité de la mise en œuvre de leur choix, ont appris les journaux Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen. Du côté du commissariat Corona, chez Pedro Facon, on confirme le principe, mais on insiste: le projet est en développement, il n'est pas définitif et doit encore être proposé au monde politique. Il permettrait de tenir compte des aspects épidémiologiques, économiques et psychosociaux.

Avec un menu

Ce système serait configuré comme un menu proposant une liste de possibilités accompagnées d'un score. Elargissement de la bulle sociale, réouverture de l'horeca, permission pour les voyages à l'étranger, retour aux cours présentiels pour les étudiants... Autant d'options qui recèlent plus ou moins de risques pour une reprise de l'épidémie.