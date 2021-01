Nouvelles règles pour les voyageurs venant d'un pays hors-UE

Les voyageurs qui arrivent en Belgique en bus ou en train au départ d’un pays se trouvant en dehors de l'UE et en dehors de l'espace Schengen sont désormais soumis aux même règles que ceux qui arrivent par bateau ou avion.

Désormais, tout voyageur arrivant en train et en bus d'un pays situé hors de l’Union européenne ou hors de la zone Schengen, y compris le Royaume-Uni , devra suivre les règles s'appliquant aux voyages en avion ou en bateau, a annoncé la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

Que doivent-ils faire? • remplir le Passenger Locator Form (FLP), indépendamment de la durée du séjour à l'étranger et en Belgique (même pour moins de 48 heures, donc) ; • suivre les règles de mise en quarantaine en vigueur pour les voyageurs en provenance d'une zone rouge ; • Si la personne provient d'une zone rouge et n’a pas sa résidence principale en Belgique, elle doit présenter un test PCR négatif avant son arrivée sur le territoire.

Comment cela va-t-il se passer? Les transporteurs doivent vérifier, avant l'embarquement, que tous les passagers ont rempli leur document FLP et peuvent, le cas échéant, présenter un test PCR négatif. Le transporteur doit refuser l'embarquement si ce n'est pas le cas. Il vérifiera à nouveau le document FLP à l’arrivée sur le territoire belge.

Pourquoi? Le nombre de contaminations au Covid-19 remonte depuis plusieurs jours déjà, alors que les autres indicateurs du coronavirus en Belgique stagnent. Il semble que les mesures actuelles n'arrivent pas à déstabiliser le plateau. Mais ce qui inquiète, ce sont les variants détectés à l'étranger et qui s'avèrent beaucoup plus contagieux. Il y a les souches britannique et sud-africaine, mais aussi le mutant dit japonais.