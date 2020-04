Odoo perdra près de 15% de croissance (vidéo)

Pour la communication avec le client cependant, c’est plus compliqué. La moitié n’est pas ou peu disponible du fait du confinement, l’autre veut profiter de la période pour avancer à fond dans le développement et l’installation.

L’approche des clients a aussi dû s’adapter. "Nous avons dû annuler toutes les présentations prévues un peu partout dans le monde. Cela nous a coûté près de 1,5 million d’euros . Mais nos webinaires sont beaucoup plus suivis."

L’un dans l’autre, du fait du ralentissement économique, Odoo devrait perdre près de 15% de croissance en 2020, soit retomber à 50% de croissance au lieu des 60% et plus initialement prévus. "Mais, chez Odoo, on a l’habitude des crises, donc ce n’est pas un souci."