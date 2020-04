Olivier Legrain, CEO de IBA: "Je n'attends pas le 'nouveau' normal avant septembre"

Olivier Legrain, CEO de IBA, ne craint pas d'impact marquant sur les affaires d'IBA, mais la crise sanitaire laissera des traces. Et des opportunités.

Grâce à sa présence en Chine, le producteur de cyclotron et de protonthérapie IBA a pu compter sur une expérience qui lui a donné une longueur d’avance quand la pandémie a touché notre pays. "Pour nous, la crise est déjà une longue histoire", note Olivier Legrain, le CEO d’IBA. "Mais nous étions du coup mieux préparés à son impact en Belgique."

Cela signifie que vous avez pu poursuivre vos activités?

Quasiment du "business as usual", pour autant que l’on puisse encore s’exprimer en ces termes. 80 à 100% de la chaîne de production a pu être assurée depuis les mesures de confinement. Pratiquement, le basculement de 60% du personnel dans le monde vers le télétravail s’est opéré relativement facilement et les techniciens présents sur les sites d'installations ont pu poursuivre ses activités de maintenance."

Sans connaître le timing, nous avions, dès le départ, défini trois phases, trois périodes: le lockdown dur, tel que nous le vivions jusqu’à ces derniers jours; le post-lockdown, dans lequel nous allons entrer dans les prochains jours; et le retour à un " nouveau " normal, sans doute pour le mois de septembre.

Le personnel concerné s'est vite adapté à ces mesures?

Jusqu’à présent, nous n’avons pas constaté de perte de productivité dans le télétravail. C’est sans doute l’un des grands enseignements de cette crise. Comme nous avons pu assurer la continuité des opérations administratives et techniques, nous n'avons quasiment pas dû recourir au chômage temporaire, hormis pour quelques fonctions très spécifiques paralysées par l’absence de voyage par exemple.

Redoutez-vous un impact de cette crise sur l'exercice en cours?

C'est l’avantage de travailler sur des cycles longs entre le premier contact commercial et la livraison. Il peut se passer plusieurs années entre les deux. Donc deux mois de ralentissements économiques n’auront donc qu’une influence limitée sur les affaires. Et comme nos fournisseurs sont majoritairement européens, ils ont pu continuer à travailler, même au plus fort de la crise pour la plupart. Nous avons dû nous arrêter l’installation d’un appareil de protonthérapie à Bombay. Mais la reprise a été assez rapide. Nous avons la chance de travailler dans le domaine médical et d’être considérés comme une technologie essentielle. Ce qui nous a permis de continuer à travailler dans la plupart des pays.

Pas d'effet retard à craindre sur le carnet de commandes?

Pour l’instant, on continue à vendre, les appels d’offres se poursuivent et de nouveaux octrois de marchés devraient avoir lieu dans les prochains mois. Encore faudra-t-il voir comment reprennent les investissements dans le monde de la santé, souvent liés à des budgets publics. En attendant, nous avons tout de même momentanément gelé les embauches.

Que faudra-t-il retenir de cette crise ?

L’efficacité du télétravail certainement! A 100% c’est sans doute trop. Mais entre 1 jour et 5 jours par semaine, il y a de la marge. Le télétravail libère énormément de temps au sein de l’entreprise, mais aussi vis-à-vis des clients. A l'avenir, je pourrais certainement me passer de la moitié de mes déplacements professionnels. Quelle est la valeur d’une journée de déplacement pour deux heures de réunion avec un client? Et le gain budgétaire de cette réduction des voyages sera plus qu’appréciable. IBA dépense plusieurs millions d’euros en frais de déplacement chaque année.

Autre avantage, la maintenance à distance, un projet hyper stratégique sur lequel nos techniciens planchent depuis plusieurs mois. Forcés et contraints, nous avons pu lancer des solutions et nous avons réalisé en quelques semaines ce que l’on avait prévu en 2 ans. Là encore, avec de sérieuses économies à la clé. Si la crise a un impact négatif, il pourrait être compensé par ces économies et ces améliorations dans le processus.

