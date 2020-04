On brasse la Corona en Belgique depuis 6 mois

On continuera pourtant de brasser de la Corona ces jours-ci, et probablement pas très loin de chez vous, cher lecteur, puisque ceci concerne la brasserie qu'AB InBev exploite à Jupille (Liège). Seul bémol par rapport à l'information qui a filtré vendredi dernier via l'agence Belga: le premier brasseur mondial n'a pas décidé de produire la bière mexicaine en Belgique en réaction à l'interdit mexicain. Il a en réalité commencé à la brasser à Jupille dès septembre 2019. Pour "accroître la disponibilité de la Corona sur les marchés existants", ainsi qu'il l'avait annoncé à l'époque. Il n'est donc pas question de chercher à compenser le défaut de production au Mexique, assure la porte-parole pour la Belgique Karolien Cloots. Mais cela ne peut pas faire de tort non plus, dirons-nous.