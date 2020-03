"On ne peut pas s'arrêter, on est devenu essentiels"

Les entreprises technologiques belges ont perdu en moyenne 50% de leur chiffre d’affaires depuis le début de la crise. Certaines sont des maillons essentiels de la chaîne et ne peuvent pas arrêter leurs activités.

"Pour une entreprise qui vend des spéculoos, la crise est là, aujourd’hui. Pour une entreprise comme nous avec des projets d’innovation à implémenter, c’est demain que la crise sera là." Frédéric Sente, CEO de Desimone relativise la crise actuelle, mais s’inquiète des lendemains qui déchantent.

"Tout ce qui est lié aux grandes entreprises est à l’arrêt. Par contre, ce qui est lié aux start-ups, notamment médicales, continue de tourner." Frédéric Sente CEO de Desimone

À la tête de son entreprise spécialisée dans la robotisation basée à Charleroi, son activité est amputée de moitié pour le moment. "Tout ce qui est lié aux grandes entreprises est à l’arrêt. Par contre, ce qui est lié aux start-ups, notamment médicales, continue de tourner". Dans les ateliers de l’entreprise où l’on développe les projets d’innovation, on a dû s’adapter. La moitié des effectifs est en chômage technique, l’autre moitié vient travailler sur place avec des mesures de distanciation sociales très strictes. L’activité pourrait encore être plus impactée prochainement par le manque d’approvisionnement. "Toutes les pièces qui venaient d’Italie n’arrivent évidemment plus", constate Frédéric Sente.

Gel des investissements innovants

Ce qui l’inquiète le plus, c’est la reprise et l’année prochaine. "Ce qui me fait peur, c’est 2021. Les grandes entreprises ont gelé leurs investissements. Je trouve qu’il y a un manque de recul par rapport à ces investissements, alors que nous traversons une crise qui par définition est temporaire." Pragmatique, Frédéric Sente se contente pour l’instant des projets liés aux start-ups médicales qui, elles, sont en plein rush. "Pour l’instant, il vaut mieux mettre de l’énergie dans les start-ups médicales que dans des projets pour l’industrie aéronautique."

La situation de Desimone n’est pas un cas isolé. Selon Agoria, la fédération des entreprises technologiques de Belgique, le chiffre d’affaires des entreprises technologiques et innovantes a été réduit de moitié depuis le début de la crise. Agoria a réalisé une enquête en comparant les chiffres de ce mois-ci avec ceux du mois de mars de l’année dernière. Deux causes principales à cette chute: une diminution de la demande et un nombre de collaborateurs disponibles insuffisant.

Si certains ont vu leur chiffre baisser de 50%, d’autres limitent la casse comme les télécoms qui réalisent 66,1% de leur chiffre d’affaires de l’année dernière. "Dans ce secteur, on parvient à maintenir l’activité à niveau grâce au télétravail", détaille Marc Lambotte, CEO d’Agoria.

Des maillons essentiels de la chaîne

Dans le Brabant wallon chez Alpha Innovations, le son de cloche est différent. "On a perdu 20% sur le chiffre de mars, mais ce n’est pas perdu, plutôt reporté", nous confie Sophie Trinon, la CEO de l’entreprise. L’entreprise active dans la conception et la fabrication de systèmes et composants électriques pour les industries médicales ou photovoltaïques, par exemple, ne voit pas encore son carnet de commandes se désemplir. "On ne va pas s'arrêter, nous sommes devenus essentiels pour General Electrics et Bayer, deux de nos clients. Sans nos pièces, leurs appareils utilisés en première ligne ne fonctionnent pas", explique Sophie Trinon.

"Nous avons à la fois la responsabilité d’être un maillon essentiel de la chaîne et celle de la santé de nos ouvriers qui acceptent de venir travailler sur place." Sophie Trinon CEO d'Alpha Innovations