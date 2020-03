On pourra former en ligne les agents de gardiennage

Le SPF Intérieur a donné son feu vert à l'organisation de cours en ligne pour former de nouveaux agents de gardiennage. La filiale belge du groupe Securitas est la première à passer à l'action. Elle va former 25 nouveaux agents par mois.

Les agents de gardiennage restent très demandés malgré la crise du coronavirus. Certes, le secteur a perdu provisoirement une série de clients importants en raison de la suspension des activités d'entreprises et de la suppression ou du report d'événements. Mais il a pu compenser ces pertes du côté des hôpitaux, des supermarchés et de certains propriétaires et gérants d'immeubles.

25 agents/mois Le système permettra à Securitas de former, chaque mois, 25 nouveaux agents de gardiennage.

Les agents de sécurité aident, en effet, à assurer le respect de la mesure de distanciation sociale dans les centres de soins et les grands magasins, et sont déployés, par ailleurs, pour garder un œil sur les immeubles vides. Mais si le gardiennage fait partie des secteurs essentiels, il n'en a pas moins été contraint de fermer ses centres de formation à la mi-mars. Pointait, donc, le risque qu'on ne puisse plus "injecter" de nouveaux gardiens dans le circuit, en dépit du besoin.

À la demande du secteur, le Service public fédéral Intérieur a convenu d'assouplir le système de formation des agents, en raison du caractère exceptionnel de la situation. Il a donné son feu vert à l'organisation de cours en ligne.

Premières leçons le 6 avril

Le groupe Securitas a saisi la balle au bond. Alors qu'il avait dû fermer sa Securitas Academy le 13 mars dernier, il lancera, dès le 6 avril prochain, des formations en ligne. Les cours seront organisés via une plateforme en ligne et une série de vidéos. Les questions des candidats passeront par un forum de discussion. À la fin, ceux-ci passeront un examen par vidéoconférence.