On sait enfin qu'une personne vaccinée est beaucoup moins contagieuse

Une étude anglaise montre que le vaccin protège contre la transmission du virus, et non seulement contre le développement de la maladie. C'est un argument important pour la campagne.

Une personne vaccinée (une seule dose) et qui est infectée est de 38% à 49% moins susceptible de transmettre le virus qu'un non-vacciné

À tout âge

L'étude a suivi 57.000 personnes appartenant à 24.000 ménages où une personne vaccinée a été testée positive, et les a comparées à près d'un million de contacts de personnes non vaccinées.

Pour l'immunité collective

Celle-ci permet aussi de conforter l'intérêt du vaccin auprès des personnes ayant déjà contracté le coronavirus, dans le cadre d'un objectif d'immunité collective et non plus comme seule protection individuelle, puisque les vaccins permettraient donc de facto de ralentir la propagation du virus.