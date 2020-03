"On sait qui est hospitalisé, qui meurt, mais pas qui est malade!"

Images et témoignages dramatiques nous sont venus d'Italie, où le système hospitalier n'a pu absorber le choc du coronavirus. Mais qui nous dit que la Belgique résistera mieux à l'épidémie? Comment les hôpitaux belges se préparent-ils? On leur a posé la question.

À double tranchant (psychologique). Ainsi sont les images et témoignages nous parvenant de pays ayant plongé avant la Belgique dans le grand bain de l’épidémie de coronavirus. Italie en tête, où la saturation du système hospitalier charrie situations dramatiques et hausse du taux de mortalité.

On peut, d’un côté, se féliciter – discrètement – de bénéficier de quelques jours d’avance. On peut aussi s’inquiéter: si les digues sanitaires ont été dépassées en Italie, qui nous dit que la Belgique résistera plus vaillamment? On a posé la question aux principaux concernés.

Surcapacité

Sur papier, notre pays dispose d’atouts. Comme cet embonpoint hospitalier, la Belgique étant confrontée depuis des années à une surcapacité de lits aigus. Ce qui, en temps normal, constitue un handicap budgétaire se mue en "ballon d’oxygène", souligne Philippe Leroy, directeur général du CHU Saint-Pierre. En tout, notre pays compte quelque 35.000 lits aigus – qui, par opposition aux lits chroniques, sont destinés à des séjours relativement courts – auxquels s’ajoutent environ 1.500 lits de soins intensifs. Par ailleurs, les connaisseurs du secteur belge soulignent la qualité de la première ligne de soins, à savoir la cohorte des médecins généralistes.

"Il serait totalement présomptueux de se croire à l'abri." Renaud Mazy Administrateur délégué des Cliniques universitaires Saint-Luc

De quoi s’estimer à l’abri? Ce serait "totalement présomptueux", estime Renaud Mazy, administrateur délégué des Cliniques universitaires Saint-Luc. Afin d’éviter un scénario "à l’italienne", il faut que la stratégie de la Belgique se révèle efficace.

Vue en plein écran Au CHU Saint-Pierre, on a commencé à annuler toutes les opérations non urgentes, afin de libérer des lits pour gérer l'épidémie de coronavirus. ©BELGA

Celle-ci est composée de trois strates défensives. La première est autant publique qu’individuelle. L’objectif: aplatir le plus possible la courbe de progression des contaminations. Cela passe tant par les comportements individuels – au diable, les poignées de main – que par les restrictions mises en place par les autorités. Mesures qui étaient, en début de semaine, jugées pâlottes, eu égard à l’ampleur de la crise; mais cela, c’était avant que le Fédéral ne dégaine le bazooka jeudi soir.

La deuxième digue, poursuit Philippe Leroy, c’est s’assurer que chaque patient soit pris en charge par la filière la plus adaptée. Et que tous ceux dont l’état ne nécessite pas une prise en charge hospitalière soient assignés à résidence d’un simple coup de fil à leur généraliste.

La première ligne, débordée

Ce qui fait qu’elle est passablement débordée, la première ligne. "Je suis assailli de coups de téléphone, témoigne ce médecin bruxellois. Plus de deux cents par jour, dont la grosse moitié pour des conseils." Puis-je faire ceci? Aller là-bas? Et mes enfants? Le filtre s’avère efficace. Ce qui n’est pas sans danger. "J’ai pris sur moi de recevoir une patiente qui avait été refusée par trois autres confrères. Elle avait une pneumonie. Par téléphone, on risque de rater des diagnostics; rien n’empêche de développer une méningite en ces temps de coronavirus."

"Par téléphone, on risque de rater des diagnostics; rien n’empêche de développer une méningite en ces temps de coronavirus." Un généraliste bruxellois

En attendant, les visites spontanées aux urgences ont fondu. Urgences qui ont été réaménagées pour l’occasion. À Saint-Pierre, l’entrée se fait désormais par le garage, et déboule sur une table où un triage s’effectue. Température, toux? D’un côté, et tout le reste de l’autre. "À la moindre suspicion, vous êtes aspirés dans une file séparée", explique Philippe Leroy.

La troisième clé, c’est la gestion des lits. Parce qu’un lit, cela ne se vide pas du jour au lendemain. "En soins intensifs, c’est 50/50", détaille le patron de Saint-Pierre. 50% pour les imprévus: accidents, infarctus et autres traumatismes. Et 50% d’occupation programmée, à la sortie d’interventions médicales. L’hôpital bruxellois, qui ne parlait que d’adaptations dans le planning mercredi, s’est mis, fin de semaine, à annuler les opérations non urgentes.

Wanted: masques

Pour l’heure, à Saint-Pierre, sur les 450 lits aigus, six sont occupés par des patients "Covid-19". Plus cinq lits intensifs, sur la trentaine que compte l’institution. Et ce, sans compter celui occupé par un patient touché par la grippe saisonnière – heureusement, le patient va mieux et le pic de grippe est derrière nous. "Pour l’heure, les autorités nous ont demandé de dégager dix lits aigus et trois lits de soins intensifs", embraie Renaud Mazy. Saint-Luc peut monter en puissance. Capacité maximale en intensif: 46 lits adultes. En sachant que les lits ne sont pas tout. Il faut que les machines suivent: les appareils d’oxygénation extracorporelle (Ecmo) sont au nombre de cinq.

46 lits en soins intensifs Les Cliniques universitaires Saint-Luc disposent d'une capacité maximale de 46 lits adultes en soins intensifs.

Un branle-bas de combat qui est plutôt de bon augure. Mais qui ne doit guère masquer certains points noirs. "Les autorités ont tardé à réagir, on a perdu du temps durant les vacances de carnaval", estime Renaud Mazy. Maintenant que la mécanique est lancée, certains approvisionnements demeurent sensibles. "La tension est forte sur les kits de détection et les réactifs. Nous avons dû reprendre notre production locale de solution hydroalcoolique et acheter des masques à un prix vingt fois plus élevé que la normale!"

Il y a, enfin, le nombre de tests effectués. "Il faudrait en faire beaucoup plus." Si la restriction n’a guère d'impact sur la santé des personnes touchées, étant donné qu’il n’existe aucun traitement spécifique, cela pose un souci de santé publique. "Les personnes qui s’ignorent infectées constituent un danger pour la population à risque!" Sans oublier que cela jette un flou sur les statistiques officielles. "On sait qui est hospitalisé, qui meurt, mais pas qui est malade!"

Reste ce défi, pour les hôpitaux: mobiliser le maximum de personnel possible – à gauche et à droite, on annule tous les congés prévus dans les semaines à venir et on établit des listings des personnes récemment pensionnées – tout en évitant les contaminations. Le combat ne fait que commencer.

Tout savoir sur le coronavirus Covid-19 Voyages à l'étranger suspendus, événements annulés, activité ralentie: la propagation du nouveau coronavirus affecte de plus en plus la vie quotidienne des Belges, inquiets, mais aussi l'économie dans son ensemble. > Toutes les infos dans notre dossier