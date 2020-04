"One World: Together at Home", un live de stars dans votre salon

Et si "One World: Together at Home" était le Live Aid de la génération Covid-19? Alors, Lady Gaga serait en quelque sorte le Bob Geldof de notre époque…

Le 19 avril, à 2 heures du matin (heure belge), une pléiade de stars internationales donnera un grand concert virtuel, de chez elles, en association avec l’OMS et en soutien à la lutte contre le coronavirus.

Alors que la sortie de son nouvel album "Chromatica", prévue le 10 avril, a été repoussée, Lady Gaga a, ces jours-ci, déjà contribué à récolter 35 millions de dollars en faveur de la recherche et du traitement contre le coronavirus. La voici à la manœuvre de "One World: Together at Home", une première internationale en mode de confinement.

En association avec Global Citizen et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la diva pop a, le plus sérieusement du monde, annoncé depuis chez elle, à Los Angeles, la mise sur pied de cet énorme concert virtuel. "À travers la musique et le spectacle, ce concert live célèbrera ceux qui risquent leur vie pour veiller et sauver celle des autres. Nous voulons mettre en lumière le sérieux de ce mouvement culturel historique et sans précédent. Nous voulons célébrer et encourager le pouvoir de l’esprit humain", a-t-elle expliqué.

À événement exceptionnel, affiche exceptionnelle: Paul McCartney, Stevie Wonder, John Legend, Billie Eilish, Chris Martin et Andrea Bocelli, pour ne citer qu’eux.

Et d’ajouter que ses pensées allaient également à ceux qui perdent leur emploi et connaissent des temps difficiles. Lady Gaga a, en outre, précisé qu’aucune collecte de fonds ne se fera durant le spectacle live.

À événement exceptionnel, affiche exceptionnelle. Paul McCartney, Stevie Wonder, John Legend, Billie Eilish, Lizzo, Maluma, Alanis Morrissette, Eddie Vedder, Chris Martin et Andrea Bocelli, pour ne citer qu’eux, participent au show. Présenté par les vedettes de la télé américaine, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, "One World: Together at Home" sera diffusé par ABC, NBC et CBS.

Lire aussi | Lockdown Culture Guide: une sélection de spectacles pour toutes vos envies

Il sera également visible via d’autres canaux dans 180 pays. Plusieurs plateformes de streaming et quelques réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook diffuseront également ce programme de deux heures. À l’heure de Los Angeles, ce sera le 18 avril à 17 heures.

Le "Live Aid" pour modèle

Cet événement hors normes nous fait immanquablement songer au "Live Aid". Petit rappel de ce fait historique: le 13 juillet 1985, à Philadelphie et Londres, s’est tenu un double concert réunissant le gratin de la scène rock-pop. À l’initiative de Bob Geldof, alors leader du groupe anglais The Boomtown Rats, cet événement avait pour but de lever des fonds pour lutter contre la faim en Éthiopie.

180 pays Le "One World: Together at Home" sera visible dans 180 pays via différents canaux dont Twitter et Facebook.

Deux milliards de personnes suivirent ce show diffusé en direct par les chaînes de télé d’une centaine de pays. À cette occasion, Phil Collins réussit l’exploit de performer à Londres et ensuite à Philadelphie grâce au Concorde…

Le "Live Aid" avait été précédé, plus tôt, dans l’année 1985 par "We are the World", une chanson de Michael Jackson et Lionel Richie, interprétée par le super groupe USA for Africa regroupant 44 artistes. Parmi eux, outre les précités, Bob Dylan, Tina Turner, Bruce Springsteen.