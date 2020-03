Opal Solutions soutient les hôpitaux en exploitant leurs données

Après une semaine de confinement, c’est désormais l’attente du pic de l’épidémie qui s’installe en Belgique. Impossible de savoir quand il surviendra et surtout, dans quelle ampleur. Si le brouillard est encore bien épais, il n’empêche pas les hôpitaux de se préparer. Afin de faciliter leur travail, la solution développée par Opal Solutions pourrait bien être d’une précieuse aide.

Cette start-up louvaniste s’est spécialisée dans la gestion de l’activité au sein des hôpitaux. Grâce à son système de gestion de données, elle optimise l’agenda des équipes d’infirmiers . "Nous avons un système pour assurer la gestion des équipes et les renforts temporaires nécessaires", souligne Xavier Rouby, le cofondateur de l’entreprise. Quatre ans après son lancement, le système a déjà fait ses preuves. Le CHU Saint-Pierre et l’hôpital Érasme font partie des clients d’Opal Solutions.

Sa nouvelle plateforme permet de tenir à jour l’évolution des cas au sein de l’infrastructure et d'adapter la mise à disposition des équipements. "Actuellement, pour avoir une vue d’ensemble, un point est fait à 11 h. Toute la matinée, c’est la course pour obtenir des données. Mais la situation évolue vite.

L'hôpital de Saint-Luc déjà convaincu

Désormais opérationnelle, la solution est en déploiement à l’hôpital de Saint-Luc à Bouge depuis ce lundi. " Nous sommes en discussion avec la plupart des hôpitaux francophones et quelques-uns au nord de la France . Nous n’avons pour le moment que peu de contacts avec les hôpitaux néerlandophones, mais nous venons de terminer la traduction de la plateforme qui est évidemment disponible pour eux aussi", explique le patron.

Pour l’heure, l’entreprise propose son service gratuitement. "Nous avons postposé la question de la rémunération. Nous verrons comment faire après. Il fallait mettre rapidement en place une solution", assure encore le patron. "On peut vivre de cette façon deux mois. On réfléchira ensuite à ce que nous pouvons faire pour assurer au moins le financement des coûts de l’implantation et les serveurs. Mais ce n’est pas la priorité actuelle", assure encore le patron.