Ores, Sibelga, Resa et Fluvius se limitent aux interventions d'urgence

Les principaux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz du pays ont coordonné leurs actions pour faire face à la crise sanitaire. Objectif: garantir la sécurité d'approvisionnement ainsi que celle des travailleurs et des clients.

C'est au tour des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz du pays (GRD) de se positionner face à la crise sanitaire. Sibelga (Bruxelles), Fluvius (Flandre), Ores et Resa (Wallonie) ont décidé de se coordonner quant aux mesures à prendre pour les semaines à venir. Ils ont également mis au point une communication spécifique à l'endroit de l'ensemble de leurs équipes .

L'objectif des quatre GRD consiste à garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité et en gaz pour l'ensemble du pays, tout en veillant à protéger les travailleurs et les clients. Concrètement, seules les interventions d'urgence seront maintenues, et ce, jusqu'à nouvel ordre.