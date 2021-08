Où se faire vacciner quand les centres ferment?

La campagne de vaccination est en train de changer de visage. Par rapport à d'autres pays, la Belgique est bien avancée. La Région wallonne a vacciné complètement 75% de ses citoyens âgés de 18 ans et plus (79% pour la première dose). Plus de la moitié des 12 à 17 ans ont également reçu leur première injection. À Bruxelles, le taux de vaccination atteint 62% en première dose et 56% en deuxième dose.