Ouverture en fanfare des stations de ski alpestres

Skiera? Skiera pas? Alors que nombre de familles belges hésitent encore à farter leurs skis pour Noël ou carnaval, les ouvertures de domaines skiables s'enchaînent depuis le week-end dernier, avec un protocole sanitaire renforcé.

Branle-bas de combat au cœur de la station alpestre de La Rosière, sur les hauteurs de Bourg-Saint-Maurice. Vendredi, le nouveau resort Club Med qui y surplombe toute la vallée de la Tarentaise, à 1.950 mètres d'altitude, ouvrait le feu avec 24 heures d'avance sur la plupart des stations voisines, où des ouvertures partielles étaient annoncées le week-end dernier après les chutes de neige précoces et généreuses des 15 derniers jours. Pour une ouverture continue et totale des domaines les plus courus par les skieurs belges, il faudra attendre le week-end prochain.

Vue en plein écran Henri Giscard d'Estaing, entouré du Préfet de Savoie et des présidents de l'ESF et du domaine skiable de France, pour enfin inaugurer en grandes pompes le dernier resort alpestre du Club Med, construit sur l'ancien héliport de La Rosière. ©Club Med

Vue en plein écran ©PhC

Pour la circonstance et pour l'inauguration officielle du nouveau resort, une coupure de ruban rassemblait, sur la scène du rez-de-chaussée, le Préfet de Savoie, le président de l'École de ski française (ESF), celui du domaine skiable de France et de nombreux maires réunis autour de Henri Giscard d'Estaing, le président du Club Med, et son comité de direction général au grand complet.

L'idée, portée par le slogan "Cette année, on skie!", était d'enfin mettre un terme symbolique à 20 mois de régime sans neige malgré la cinquième vague de Covid-19 et l'arrivée d'Omicron, la dernière menace en date, aussi redoutée qu'une avalanche. Selon le quotidien Le Figaro, les réservations décollent d'ailleurs en flèche, depuis début décembre, pour les vacances de Noël, le gouvernement incitant lui-même les Français à réserver en station.

Les quotidiens belges, eux, soufflent plutôt le froid ces derniers jours, allant même jusqu’à conseiller de faire une fois encore une croix sur les skis pour le prochain hiver. Présent aux côtés de son PDG, le directeur général du Club Med pour le Benelux reste confiant, même si les dernières mesures sanitaires prises par le gouvernement belge ont eu le don de brouiller les cartes: "Les réservations ont vraiment chauffé jusqu'à la mi-novembre sur les cinq destinations alpestres les plus prisées par notre clientèle belge. Depuis trois semaines, ça se calme un peu, mais je reste confiant pour notre bilan hivernal 2021-2022: nos équipes sont gonflées à bloc comme jamais, les gens ont besoin d'air pur et d'évasion et la neige est de la partie", résume Eric Georges.

Mesures sanitaires renforcées

Vue en plein écran La neige est tombée dru ces derniers jours dans la Tarentaise. Les premiers skieurs sont particulièrement gâtés. ©doc

Dans le vaste lobby fraîchement décoré de pierre et de bois, les G.O. s'activent et les clients semblent déjà au rendez-vous. Vendredi matin, pour la journée de préouverture, les plus impatients s'étaient levés de bonne heure, dès la mise en marche du premier remonte-pente en activité. Une clientèle encore très hexagonale, voire régionale, pour l'instant, puisque l'ouverture continue (en semaine) de la totalité du domaine skiable de La Rosière, y compris sur son versant italien (La Thuile), se fera progressivement.