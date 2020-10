Paris en alerte maximale: vers de nouvelles mesures fortes, dont la fermeture des cafés?

Paris et les trois départements de la petite couronne vont être placés en zone d'alerte maximale en raison de la circulation accrue de l'épidémie de coronavirus. De nouvelles restrictions seront annoncées ce lundi.

Ce dimanche, le cabinet du Premier ministre français Jean Castex a annoncé que de nouvelles mesures pour contrer le coronavirus seraient mises en place à Paris et dans les trois départements de la petite couronne (les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne). Ces différents endroits seront placés en zone d'alerte maximale. La circulation du virus est intense.

Les restrictions à venir

Le gouvernement suit en effet l'avis du Haut Conseil de Santé Publique qui a validé dimanche le protocole sanitaire renforcé proposé par les professionnels du secteur et qui sera applicable dans les zones d'alerte maximale ainsi que dans les zones d'alerte renforcée.

Les salles de classe ou amphithéatres des universités ne pourront en outre être remplis qu'à 5 0% de leur capacité au maximum en zones d'alerte renforcée et maximale, a annoncé dimanche Matignon, en précisant que cette mesure s'appliquait à partir de mardi.

Par ailleurs, et toujours pour faire face à un regain de circulation du Covid-19, le télétravail est "plus que jamais" privilégié dans ces mêmes zones, a rappelé le gouvernement.

La situation sanitaire "très grave"

Cette batterie de nouvelles mesures répond à une dégradation de la situation sanitaire dans la capitale. Paris "a franchi, depuis plusieurs jours, les trois seuils qui correspondent à la zone d'alerte maximale et cette tendance s'est confirmée pendant le week-end", a rappelé Matignon. Le taux d'incidence dépassait ainsi toujours la barre des 250 pour 100.000 habitants à Paris et le seuil critique des 100 chez les plus de 65 ans.