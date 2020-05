Pas d'accès à votre résidence secondaire avant, au moins, le 8 juin

Le Conseil national de sécurité analysera le cas des résidences secondaires et des excursions touristiques d'un jour le 8 juin, pas avant.

Les propriétaires d’une résidence secondaire en Belgique, qui ne peuvent plus s’y rendre depuis le début du confinement, ne pourront pas y remettre un pied avant, au moins, le 8 juin, a indiqué la Première ministre Sophie Wilmès après la réunion du Conseil national de sécurité (CNS) ce mercredi. Les excursions d’un jour sont logées à la même enseigne: "Nous allons prendre le temps d’organiser cela et de présenter un plan. Certaines personnes aimeraient se rendre à la mer pour une journée, il faut en tenir compte et cela fera l’objet de nos discussions à l’avenir", a-t-elle expliqué.