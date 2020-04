Pas d'examens de fin d'année pour les élèves de l'enseignement francophone

"Il va falloir se montrer créatif"

Une réunion entre les acteurs de l'enseignement et la ministre Caroline Désir (PS) aura lieu lundi prochain. Il sera notamment question de décider s'il est possible d'intégrer de nouveaux apprentissages pour les élèves du troisième cycle du secondaire et en particulier les rhétos.

"Mais ce sera aussi l'occasion de faire le point sur leurs inquiétudes. Et de gagner du temps en travaillant d'arrache-pied sur les différents scénarios de déconfinement. Bien entendu, il faudra encore avoir des consignes un peu plus claires sur les conditions de la reprise, mais on peut déjà faire remonter les idées du terrain", indique la ministre socialiste.

Selon Caroline Désir, il est clair que l'école ne reprendra pas comme elle s'est arrêtée. "On peut tout imaginer pour respecter les mesures de distanciation sociale. Utiliser les cours de recréation, les gymnases, les préaux. Peut-être qu'il faut faire des tournantes avec des demi-classes le matin et l'après-midi. Des horaires différenciés pour que les élèves n'arrivent pas tous en même temps à l'école. Tout est possible et il faudra être créatif. Des directeurs d'écoles me contactent parce qu'ils ont des idées à proposer."

Beaucoup de questions restent à trancher avant une hypothétique reprise dont on ignore la date. Cela vaut-il encore la peine de tout réorganiser pour un mois de cours tout au plus? "Ce sont d'abord la santé et la sécurité qui comptent. Mais je pense que même un seul mois, oui cela vaut la peine. Sinon cela fait un total de six mois sans contact avec l'école et pour certains élèves ce sera très difficile de reconnecter", déclare Caroline Désir.