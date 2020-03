Pas d'intérêts supplémentaires lors du report de paiement de crédit pour les plus petits revenus

Les ménages dont les rentrées sont tombées sous les 1.700 euros ne paieront pas d'intérêts supplémentaires pour le report de leur crédit hypothécaire. Pour particuliers et entreprises, la date limite est fixée au 31 octobre prochain.

Il y a dix jours, Febelfin, la Banque nationale et le gouvernement fédéral annonçaient un accord quant à un report des remboursements de crédit pour les particuliers et les entreprises frappés par le coronavirus. Ce mardi, Johan Thijs, président de la fédération sectorielle bancaire, et Alexander De Croo (Open VLD), ministre des Finances, ont détaillé les conditions auxquelles cela pourra avoir lieu.