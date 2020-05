Pas d'obstacle pour la suite des retours à l'école

Lundi, les écoles pourront accueillir les élèves de 1re et 2e primaire ainsi que ceux de 2e secondaire. Certaines ont choisi de se concentrer sur les enfants en difficulté.

Le bilan du retour à l'école amorcé cette semaine est plutôt positif, même si le taux de présence varie très fort selon les niveaux. La deuxième vague peut être lancée lundi. En septembre, il faudra s'attendre à avoir une rentrée scolaire hybride.

Lundi, près de 240.000 élèves pourront reprendre le chemin de l’école, à temps partiel du moins. Ces élèves de 1re et 2e primaire et de 2e secondaire représentent la deuxième vague du déconfinement scolaire.

La ministre de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir a reçu les fédérations de PO, associations de parents et syndicats mercredi pour tirer un bilan du déconfinement amorcé cette semaine dans les écoles avec les 6e primaires et 6e et 7e secondaires. Le résultat est positif. Le processus peut donc se poursuivre.

3,4 pourcent Le taux des enfants présents en garderie a grimpé de 2,5 à 3,4%.

Le 25 mai, environ la moitié des jeunes entre 6 et 18 ans devraient donc être accueillis à l’école (soit 360.000 élèves), estime le Segec (secrétariat de l'enseignement catholique). Mais ce sont des chiffres théoriques. Car, dans la réalité, la présence des élèves n’est pas rendue obligatoire, et cette semaine déjà, une bonne partie d’entre eux sont restés à la maison. D’après les données récoltées dans les réseaux, la présence réelle a oscillé entre 50 et 60% pour les élèves de primaire, et 80 à 90% dans le secondaire.

Ça risque de ne pas se bousculer

Lundi prochain, ce sera une autre paire de manches, et le taux de présence risque d’être moins élevé. D’une part car plus de parents pourraient être réticents à remettre leur enfant à l’école, d’autant que l’enjeu est moins évident – il ne s'agit pas de décrocher un diplôme. D’autre part, certaines écoles risquent de ne plus être en capacité d’accueillir tout le monde.

Dans le Hainaut, le réseau provincial a déjà annoncé que les cours ne reprendraient pas, tant en 1er et 2e primaire qu’en 2e secondaire. Motif: les problèmes d’infrastructure rencontrés par les écoles et le faible taux d’élèves ayant annoncé leur présence. La hausse de la fréquentation des garderies pose aussi problème pour le respect des normes de sécurité. "Or, elle progresse, le taux est passé de 2,5 à 3,4%", dit le Segec. D'après un sondage, 7% des directions d'école sont inquiètes des arbitrages qui devraient être faits.

Concentration sur les élèves en difficulté

Des d’établissements ont aussi profité de la liberté laissée dans la circulaire pour organiser différemment le retour en classe. Plutôt que de fonctionner par année, ils ont fait le choix de se concentrer sur l’aide aux élèves en difficultés. Seuls ces derniers seront donc invités à revenir en classe pour de la remédiation.

Lors de la réunion de mercredi, les participants ont aussi attiré l’attention sur la notion de "silo" (groupe d’élève) fixée dans la stratégie de déconfinement. Elle doit être clarifiée, si on reste avec la définition actuelle, ce sera difficile de passer aux étapes ultérieures, avertissent-ils, signalant au passage qu’en Flandre, elle n’est pas respectée.

Et quid de la fin de l’année scolaire? Caroline Désir a lancé un appel aux experts du Conseil national de sécurité afin de permettre le retour en classe de plus d’élèves en juin, dont les maternelles, pour lesquels les pédiatres estiment le retour crucial pour le bien-être. Mais rien n’est encore décidé.

"On s’oriente vers une rentrée hybride, en partie en présentiel, en partie avec enseignement à distance." Le Segec

Une rentrée hybride en septembre

La réunion de mercredi a aussi permis de débroussailler le terrain pour la rentrée de septembre. "On s’oriente vers une rentrée hybride, en partie en présentiel, en partie avec enseignement à distance, explique le Segec. En tout cas, ce ne sera pas une rentrée normale… "

Les différentes fédérations de PO ont dès lors demandé que la clarté soit faite le plus rapidement possible sur les mesures à prendre, afin de ne pas être mises au pied du mur. Si une partie de l’enseignement doit se faire à distance, il faudra, en effet, que les écoles soient équipées pour, les équipes pédagogiques préparées et les enfants équipés à la maison.