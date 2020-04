Pas de "test de grossesse" grand public pour accélérer la sortie du déconfinement

Le développement de nouveaux tests sérologiques capables de déceler rapidement et à domicile la présence d’anticorps développés par un organisme qui a été en contact avec le Covid-19 bat son plein. Avec les intérêts financiers et économiques que cela peut représenter pour les entreprises dans la course.

Du point de vue de la santé publique, tester de nombreux groupes de la population afin de s’assurer que ces personnes ont développé une immunité, et qui vont donc permettre de limiter la circulation du virus, est une piste intéressante. "Mais si de tels tests présentent bien certains attraits, il faut aussi les prendre pour ce qu’ils sont", estiment les spécialistes. "Et bien comprendre quelles en sont leurs limites", indique le Pr Michel Goldman, immunologiste et directeur de l’Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare (I3H-ULB). "Si le test s’avère positif, cela signifie clairement que la personne a été en contact avec le virus. Par contre, si le test est négatif, cela ne nous apprend pas grand-chose".