Pas encore d'effet Covid-19 sur l'inflation

L'inflation au mois de mars en Belgique est tombée à 0,62% sur base annuelle. En février, on était encore à 1,10% et en janvier à 1,41%. Faut-il déjà voir dans cette décélération une conséquence du coup d'arrêt imprimé à l'économie par les mesures de confinement? Non, répond le SPF Economie.