Pause. Reset.

Et nous voilà donc confinés chez nous, retranchés dans nos salons et nos bureaux de fortune pour mener la riposte au Covid-19. On ne discutera ici ni du timing ni de la force de ce confinement. Si la Belgique a choisi la voie graduelle, c’est en concertation avec son corps scientifique. Les nouvelles mesures annoncées ce mardi soir sont d’une fermeté inédite. Elles ont été prises pour faire face à une situation tout aussi inédite, avec pour premier objectif de sauver des vies.