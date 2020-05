Permission de minuit et TVA à 6% pour l'Horeca

Ces décisions font partie du troisième volet, adopté vendredi, du Plan fédéral de protection sociale et économique. Les deux premiers volets avaient été activés les 6 et 20 mars 2020. Ils comprenaient notamment le chômage temporaire pour les salariés et le droit passerelle pour les indépendants. Le troisième volet doit être avalisé ce samedi par les dix partis associés aux pouvoirs spéciaux. Il s'articulera autour de quatre axes.