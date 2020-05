Pfizer Puurs, plaque tournante du futur vaccin corona

Cette étude de phase 1/2 doit permettre de déterminer la sécurité, l'immunogénité et le dosage optimal de quatre candidats vaccins mRNA, évalués dans une seule étude. Celle-ci doit être réalisée aux États-Unis sur 360 patients dans les groupes d'âge 18-55 et 65-85 ans.

L'étude clinique préliminaire du futur vaccin contre le Covid-19 doit être réalisée aux États-Unis sur 360 patients dans les groupes d'âge 18-55 et 65-85 ans.

La phase suivante concernera 200 personnes en Allemagne, également en bonne santé et entre 18 et 55 ans. Les premiers résultats des tests seront connus en juin. S'ils se révèlent positifs, l'essai sera prolongé avec plus de participants volontaires, en bonne santé mais également à risques.