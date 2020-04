Philippe Bodson, le patron emblématique de Tractebel, s'est éteint

Agé de 75 ans, le capitaine d'industrie belge Philippe Bodson est décédé, ce samedi, des suites du Covid-19. Ancien patron de Tractebel et ex-président de la FEB, Philippe Bodson était sous respirateur à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles depuis une semaine, révèle Le Soir.

Il était un des emblèmes du grand capitalisme belge. L'époque du grand Electrabel et de la Générale de Belgique, de Tractebel et Glaverbel, désormais révolue, puisque passée en des mains étrangères. Il représentait, avec Etienne Davignon, Jean-Pierre Hansen ou Albert Frère, l'ère des grands capitaines d'industrie belges. Aujourd'hui, Philippe Bodson s'en est allé, âgé de 75 ans, emporté par le coronavirus.

Capitaine d'industrie

Né à Liège le 2 novembre 1944, Philippe Bodson décrochera un diplôme d'ingénieur civil auprès de l'Université de Liège. Après quelques expériences professionnelles à l'étranger, il devient consultant pour le groupe MacKinsey, et entre en 1977 chez Glaverbel (désormais AGC Glass Europe) dont il intègre le comité de direction et devient, en 1980, administrateur délégué et directeur général.