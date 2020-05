Philippe Defeyt: "Georges-Louis Bouchez n'a pas conscience de ce qui se passe réellement avec les petits revenus"

Et en Belgique? Pour le moment, les différents gouvernements ont élaboré des mesures afin de parer au plus pressé. Pour un grand plan de relance au niveau fédéral, les idées commencent à sortir de tous côtés. Un des axes, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat. Ainsi, le PS propose une aide mensuelle de 200 euros pour toutes les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Au MR, on envisage plutôt une réforme fiscale en faveur des bas et moyens revenus.

Déséquilibres

Quant à l'idée d'une baisse de la fiscalité, "je pense que Georges-Louis Bouchez n'a pas conscience de ce qui se passe réellement avec les petits revenus. Lui, il pense plutôt aux gens qui gagnent entre 1.700 et 2.000 euros. On a déjà beaucoup fait pour les bas salaires et c'est très bien. Mais on a créé un déséquilibre: pour un petit salaire à temps plein, ça fonctionne. Mais une personne travaillant à 60%, dans les titres-services par exemple, avec deux enfants à charge, aura les mêmes revenus qu'une personne isolée. Et le problème des formules qui existent, c'est que les gens sont remboursés des impôts un an et demi plus tard. Ça ne va pas! On pense qu'on est dans un État moderne, mais non! On n'est même pas capable d'ajuster rapidement les interventions publiques. Vous savez, certains vont devoir rembourser des impôts après avoir bénéficié du droit passerelle. D'autres seront remboursés. Avec les moyens actuels, il n'est plus normal d'attendre des mois pour tout ça."