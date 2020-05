Philippe Verdonck, CEO de Charleroi Airport: "Ne pas avoir d'été serait le plus dur pour l'aéroport de Charleroi"

Philippe Verdonck, le CEO de l'aéroport carolo, anticipe une perte de 35 millions d'euros pour l'aéroport de Charleroi cette année, si celui-ci redémarre en effet pour la saison d'été, sinon ce sera pire.

L'aéroport de Charleroi panse ses plaies alors qu'il est fermé depuis le 24 mars. Il perd actuellement entre 8 et 9 millions d'euros par mois et ne devrait rouvrir que le 8 juin dans le meilleur des scénarios. "Si on arrive à terminer l’année 2020 avec 60% de nos chiffres passagers, ce serait pas mal", analyse le CEO de Brussels South Charleroi Airport (BSCA), Philippe Verdonck.

Pour arriver à de tels chiffres en fin d'année, l'aéroport de Charleroi espère encore pouvoir compter sur une certaine activité pendant l'été. Parce que même avec une activité à 60% de la normale, l'aéroport carolo va perdre 35 millions d'euros sur l'année. "Nous tenons le coup en liquidités et pourrons terminer l’année sans problèmes, mais évidemment tout dépend comment va se passer la reprise", dit Verdonck. Il n'exclut néanmoins pas que l'aéroport demande une aide dans le futur si les choses se compliquent. Ce qui est déjà acquis, c'est que l'aéroport pourra déjà payer son loyer à la région (Sowaer) plus tard, mais avec intérêts.

Projets au frigo

La crise fait aussi que les projets d'arrivée de nouveaux partenaires sur l'aéroport sont mis au frigo, voire compromis. Les discussions étaient bien avancées avec des groupes européens et internationaux, nous confie le CEO.

À Charleroi, la reprise dépendra donc beaucoup de Ryanair qui y représente 77% de l'activité. La société irlandaise a indiqué qu'elle ne voudrait pas reprendre les vols si on lui demandait une distanciation sociale avec des sièges vides dans l'avion, une sorte de négociation avant le redémarrage. Philippe Verdonck est lui confiant que Ryanair, vu son importance, reprendra son activité en même temps que les autres.

Mais même si Ryanair décidait de recommencer plus tard, l'aéroport de Charleroi rouvrira tout de même pour les autres compagnies dès que ce sera possible. "Ce serait très méprisant vis-à-vis des autres de dire que l'on ne va pas rouvrir votre service à cause d’une autre compagnie", explique Verdonck. Wizz Air, Tui Fly, Belavia et consorts sont dans les starting-blocks pour reprendre début juin. Wizz Air aurait même repris plus tôt si cela avait été possible.

Mais cela serait-il financièrement intéressant de redémarrer pour l'aéroport sans Ryanair? La réponse du CEO est clairement non. "Même si Ryanair ouvre, mais que ses vols ne sont pas pleins, ce ne sera pas intéressant financièrement. Aucun aéroport qui va rouvrir ne sera bénéficiaire d'emblée. Il y aura des pertes calculées, souligne Philippe Verdonck.

Rappelons que le volume de passagers amène une grosse partie des revenus à l'aéroport, notamment avec les parkings et autres services. "50 à 53% des gens seraient potentiellement disposés à reprendre l’avion après un ou deux mois après la réouverture" explique le CEO. La Grèce, par exemple, considérée comme sûre par rapport à la pandémie, aurait déjà la cote.

La réouverture en juin, que ce soit au début ou à la fin du mois, dépendra aussi de l'ouverture des pays de destination. Ici on suit ça avec attention et avec un certain agacement, car la situation change constamment. Certains pays comme l'Espagne (top 3 des destinations) parlent de fermeture de frontières pour plusieurs mois. En attendant, à part une trentaine de personnes, tout le monde est au "chômage covid" pour le moment à BSCA. Une mesure dont le CEO espère la prolongation pour ne pas tomber dans un chômage classique, plus compliqué.